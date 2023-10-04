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Перенаправление военного НДФЛ в госбюджет: завтра Рада рассмотрит законопроект во втором чтении

Перенаправление военного НДФЛ в госбюджет: завтра Рада рассмотрит законопроект во втором чтении

Киев • УНН

 • 927674 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Верховная Рада завтра, 5 октября, планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №10037, предлагающий перенаправить НДФЛ из зарплат военных из местных бюджетов в госбюджет. Об этом сообщил народный депутат VIII созыва, экспредседатель комитета избирателей Украины Александр Черненко, передает УНН.

Детали

В пояснительной записке законопроекта отмечено, что прогнозный объем доходов общего фонда Государственного бюджета Украины в 2024 году от поступлений, являющихся источниками формирования государственного дорожного фонда, составит около 95,2 млрд грн, что позволит в первую очередь обеспечить финансовым ресурсом сектор безопасности и обороны.

Также прогнозный объем поступлений в специальный фонд Государственного бюджета Украины налога на доходы физических лиц от налогообложения доходов в виде денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава, уплачиваемые (перечисляемые) согласно Налоговому кодексу Украины на соответствующей территории Украины, будет составлять с 01.10.2023 до конца 2023 года 25,8 млрд грн и в 2024 году – 93,7 млрд грн, из которых 50 процентов предлагается направить Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на закупку специальной техники и оборудования и 50 процентов – Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработки, освоения и внедрения новых технологий, наращивания имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.

Дополнение

Верховная Рада 20 сентября приняла в первом чтении законопроект №10037, предлагающий перенаправить НДФЛ с зарплат военных из местных бюджетов в госбюджет.

19 сентября Бюджетный комитет поддержал за основу и в целом законопроект по перенаправлению военного НДФЛ в государственный бюджет, а также зачисление средств Дорожного фонда в общий фонд госбюджета.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения.

Однако Всеукраинская Ассоциация ОТГ не поддерживает положения законопроекта о целевом направлении свободных остатков средств местных бюджетов и изъятии военного НДФЛ, и настаивает на изъятии пунктов 228 и 60 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины.

Ассоциация предлагает вопрос военного НДФЛ нормировать в контексте проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" путем осуществления распределения данного вида НДФЛ на законодательном уровне в соответствии с фиксированными нормативами зачисления военного НДФЛ 32%/32%, в абсолютном смысле - 50/50 объема поступлений.

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