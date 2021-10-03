Перемога над “Саутгемптоном” вивела “Челсі” у лідери АПЛ

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У поєдинку сьомого туру Англійської Прем’єр-ліги лондонський “Челсі” обіграв на власному стадіоні “Саутгемптон”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Челсі”.

Деталі

На самому початку матчу Треві Чалоба вивів свою команду вперед, забивши вже другий гол за основну команду “синіх”. До перерви господарі упустили ще кілька шансів збільшити рахунок, найвагомішим з яких був момент Тімо Вернера, який головою переправив снаряд у сітку після акуратного навісу у виконанні Каллума Хадсона-Одоі.

Проте, після втручання VAR гол був відмінений через фол в початковій стадії атаки. Вже у другому таймі Бен Чілуелл збив у своєму штрафному Тіно Лівраменто, і на цей раз допомогу асистентів для призначення пенальті головному арбітру не було потрібно. Удар з точки холоднокровно реалізував Джеймс Уорд-Прауз, який незабаром був вигнаний з поля за жорсткий підкат в ногу Жоржиньо. Спочатку капітану гостей була пред’явлена ​​жовта картка, однак після підказки VAR і перегляду епізоду у бровки Мартін Аткінсон дістав з кишені прямокутник червоного кольору.

Осадивши володіння гостей в кінцівці матчу, “сині” добилися свого завдяки Вернеру і Чілуеллу, яким на цей раз вже ніщо не могло перешкодити переправити м’яч у сітку — 3:1.

Доповнення

Набравши важкі три очки, “Челсі” перемістився на першу сходинку в турнірній таблиці (16), проте для цього підопічним Томаса Тухель довелося всерйоз попітніти.

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