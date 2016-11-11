Перемога Д.Трампа для багатьох американців стала шоком - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Для багатьох американців перемога Дональда Трампа на виборах президента США стала шоком. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив посол України у США Валерій Чалий, повідомляє УНН.
“Американські майдани наразі перемістились десь у будинки, на кухні, в школи, університети. Я скажу, що настрої там неоднозначні. Для багатьох тут — це, насправді, шок,” — зауважив посол.
“Це неочікуваний результат для американців. Багато в кампанії звучало і загрозливих фраз щодо латиноамериканських емігрантів і вони всі у складній ситуації...Після об’єднуючих заяв Д.Трампа люди трохи заспокоїлись. Побачимо, що буде через кілька тижнів,” — сказав В.Чалий.
Як повідомляв УНН, посольство України у США буде працювати над тим аби президент України здійснив візит до президента США Д.Трампа.