Победа Д.Трампа для многих американцев стала шоком - посол

"Американские майданы пока переместились куда-то в дома, на кухни, в школы, университеты. Я скажу, что настроения там неоднозначны. Для многих здесь - это, на самом деле, шок ", - отметил посол.

"Это неожиданный результат для американцев. Много в кампании звучало и угрожающих фраз относительно латиноамериканских эмигрантов и они все в сложной ситуации ... После объединяющих заявлений Д.Трампа люди немного успокоились. Посмотрим, что будет через несколько недель ", - сказал Чалый.

Как сообщал УНН, посольство Украины в США будет работать над тем, чтобы президент Украины совершил визит к президенту США Д.Трампу.