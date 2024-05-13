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"Перехід країни до воєнного комунізму": в ОП пояснили, про що свідчать кадрові перестановки в російському уряді

"Перехід країни до воєнного комунізму": в ОП пояснили, про що свідчать кадрові перестановки в російському уряді

Київ • УНН

 • 16531 перегляди

Михайло подоляк пояснив, що кремль все більше ізолює рф, переходить до мілітаризованої економіки для "війни" та перерозподіляє владу серед найближчого оточення путіна. Також останні кадрові зміни свідчать про зростаючу недовіру всередині путінського режиму.

Перестановки в російському уряді після виборів президента рф свідчать про подальші плани кремля щодо ізоляції рф та зменшення довіри путіна до власних соратників. Про це на своїй сторінці в X заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН

Деталі

За його словами, реорганізація російської адміністративної вертикалі свідчить про декілька речей..

1. Остаточний перехід країни до воєнного "комунізму" (тотальна мілітаризація економіки та перебудова систем постачання армії) для ресурсного забезпечення "нескінченної війни"... 

- заявив Подоляк. 

Він зауважив, що кадрові перестановки свідчать про перерозподіл функціонального впливу між традиційними кланами та різке скорочення кількості впливових членів неформального "Політбюро 2.0" навколо путіна.

Окрім того, усунення "групи шойгу", на думку Подоляка" є вирішенням одвічного завдання приборкання корупції в армії.

Також дії москви є спробою витіснити амбіції патрушева, "що, до речі, прямо свідчить про зростання недовіри всередині путінської вертикалі".

Висновок: росія остаточно самоізолюється і намагатиметься нарощувати війну, розширювати її формати, одночасно переналаштовуючи економіку на функціонування гострих/дефіцитних форматів, які так чи інакше здатні забезпечити різке збільшення військової складової. У будь-якому випадку росія ніяк не повернеться до адекватної участі в глобальних процесах, а тому будь-які переговорні формати неможливі...

- заявив радник керівника Офісу президента України.

Контекст 

Президент росії володимир путін запропонував призначити андрія бєлоусова новим міністром оборони замість сергія шойгу.

Натомість ексміністра оборони сергія шойгу ж призначили на посаду секретаря радбезу рф. 

Нагадаємо

Очільник кремля володимир путін запропонував перепризначити михайла мішустіна прем’єр-міністром рф

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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