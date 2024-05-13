"Переход страны к военному коммунизму": в ОП объяснили, о чем свидетельствуют кадровые перестановки в российском правительстве

Перестановки в российском правительстве после выборов президента рф свидетельствуют о дальнейших планах кремля по изоляции рф и уменьшению доверия Путина к собственным соратникам. Об этом на своей странице в X заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.



Детали

По его словам, реорганизация российской административной вертикали свидетельствует о нескольких вещах...

1. Окончательный переход страны к военному "коммунизму" (тотальная милитаризация экономики и перестройка систем снабжения армии) для ресурсного обеспечения "бесконечной войны"... - заявил Подоляк.

Он отметил, что кадровые перестановки свидетельствуют о перераспределении функционального влияния между традиционными кланами и резком сокращении количества влиятельных членов неформального "Политбюро 2.0" вокруг Путина.

Кроме того, устранение "группы шойгу", по мнению Подоляка, является решением извечной задачи обуздания коррупции в армии.

Также действия москвы являются попыткой вытеснить амбиции патрушева, "что, кстати, прямо свидетельствует о росте недоверия внутри путинской вертикали".

Вывод: россия окончательно самоизолируется и будет пытаться наращивать войну, расширять ее форматы, одновременно перенастраивая экономику на функционирование острых/дефицитных форматов, которые так или иначе способны обеспечить резкое увеличение военной составляющей. В любом случае россия никак не вернется к адекватному участию в глобальных процессах, а потому любые переговорные форматы невозможны... - заявил советник руководителя Офиса президента Украины.

Контекст

Президент россии владимир путин предложил назначить андрея белоусова новым министром обороны вместо сергея шойгу.

Зато экс-министра обороны сергея шойгу же назначили на должность секретаря совбеза рф.

Напомним,

Глава кремля владимир путин предложил переназначить михаила мишустина премьер-министром рф