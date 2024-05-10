Путін пропонує перепризначити Мішустіна прем'єр-міністром
Київ • УНН
Очільник Кремля Володимир Путін пропонує повторно призначити Михайла Мішустіна прем'єр-міністром Росії після відставки уряду.
Очільник Кремля Володимир Путін запропонував перепризначити Михайла Мішустіна прем’єр-міністром Росії. Про це заявив спікер нижньої палати парламенту Володін, повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що схвалення Мішустіна російським парламентом є майже вирішеним питанням, оскільки в парламенті практично немає опозиції.
Згідно з російським законодавством, уряд пішов у відставку безпосередньо перед тим, як Путін склав присягу на наступний шестирічний термін після правління.
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Володін додав, що сьогодні депутати ухвалять відповідальне рішення від імені своїх виборців з цього питання.
Доповнення
Путін призначив 58-річного Мішустіна прем’єр-міністром у січні 2020 року замість Дмитра Медведєва. Разом з іншими представниками російської еліти він потрапив під санкції Заходу у зв’язку з війною в Україні.
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