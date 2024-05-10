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Путін пропонує перепризначити Мішустіна прем'єр-міністром

Путін пропонує перепризначити Мішустіна прем'єр-міністром

Київ • УНН

 • 29721 перегляди

Очільник Кремля Володимир Путін пропонує повторно призначити Михайла Мішустіна прем'єр-міністром Росії після відставки уряду.

Очільник Кремля Володимир Путін запропонував перепризначити Михайла Мішустіна прем’єр-міністром Росії. Про це заявив спікер нижньої палати парламенту Володін, повідомляє Reuters, передає УНН

Деталі

Зазначається, що схвалення Мішустіна російським парламентом є майже вирішеним питанням, оскільки в парламенті практично немає опозиції.

Згідно з російським законодавством, уряд пішов у відставку безпосередньо перед тим, як Путін склав присягу на наступний шестирічний термін після правління.

Путін вніс до Держдуми пропозицію щодо кандидатури Михайла Володимировича Мішустіна на посаду голови уряду

- повідомив спікер Думи В'ячеслав Володін в месенджері Telegram.

Володін додав, що сьогодні депутати ухвалять відповідальне рішення від імені своїх виборців з цього питання.

Доповнення

Путін призначив 58-річного Мішустіна прем’єр-міністром у січні 2020 року замість Дмитра Медведєва. Разом з іншими представниками російської еліти він потрапив під санкції Заходу у зв’язку з війною в Україні.

З нагоди 9 травня: Естонія вивісила на кордоні з рф плакат з підписом "путін - воєнний злочинець"09.05.24, 20:29 • 37062 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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