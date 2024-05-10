Путин предлагает переназначить Мишустина премьер-министром

Глава Кремля Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина премьер-министром России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Володин, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что одобрение Мишустина российским парламентом является почти решенным вопросом, поскольку в парламенте практически нет оппозиции.

Согласно российскому законодательству, правительство ушло в отставку непосредственно перед тем, как Путин принял присягу на следующий шестилетний срок после правления.

Путин внес в Госдуму предложение по кандидатуре Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя правительства - сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в мессенджере Telegram.

Володин добавил, что сегодня депутаты примут ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу.

Дополнение

Путин назначил 58-летнего Мишустина премьер-министром в январе 2020 года вместо Дмитрия Медведева. Вместе с другими представителями российской элиты он попал под санкции Запада в связи с войной в Украине.

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