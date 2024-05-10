Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Путин предлагает переназначить Мишустина премьер-министром
На Запорожье во время вражеского РСЗО-обстрела ранена женщина
В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян
Лидер Хунты объявлен победителем на президентских выборах в Чаде
В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб
Авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения россиян - Генштаб
Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 "шахедов" - Генштаб
10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья
США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки
В Турции могут запретить TikTok
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Путин предлагает переназначить Мишустина премьер-министром
Глава Кремля Владимир Путин предлагает повторно назначить Михаила Мишустина премьер-министром России после отставки правительства.
На Запорожье во время вражеского РСЗО-обстрела ранена женщина
В Запорожье во время вражеского обстрела из РСЗО ранена женщина, а в целом оккупанты 547 раз обстреляли область, попав в 8 населенных пунктов.
В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян
Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение 10 российских ударных беспилотников "Шахид" и двух зенитных ракетных комплексов С-300/С-400, запущенных из Крыма и Белгородской области во время ночной атаки.
Лидер Хунты объявлен победителем на президентских выборах в Чаде
Махамат Идрисс Деби, который захватил власть в Чаде в 2021 году, набрал 61% голосов на президентских выборах, согласно предварительным результатам.
В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, а также совершил 127 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения россиян - Генштаб
За минувшие сутки авиация и ракетные войска Вооруженных Сил Украины нанесли удары по 17 местам сосредоточения российских войск, двум складам боеприпасов, одному объекту противовоздушной обороны и российской радиолокационной станции.
Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 "шахедов" - Генштаб
Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили все 10 иранских беспилотников "Шахид", запущенных Россией во время ночной атаки 10 мая.
10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья
День кактуса впервые начали отмечать в Латинской Америке. Довольно быстро событие стало популярным во многих странах мира, где люди занимаются разведением кактусов в домашних условиях. По мнению ученых, кактусы появились на нашей планете 30-35 миллионов лет назад.
США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки
США планируют ввести новые правила, чтобы ограничить доступ китайских компаний к передовым моделям искусственного интеллекта, разработанных американскими технологическими гигантами, такими как Microsoft, OpenAI и Alphabet, из соображений национальной безопасности.
В Турции могут запретить TikTok
TikTok может столкнуться с запретом в Турции из-за беспокойства относительно ненадлежащего обмена контентом на платформе, особенно относительно необходимости защиты детей и молодежи, по словам председателя парламентской комиссии по цифровым медиа.