Переговори за участю делегацій рф, України та Туреччини стартують найближчим часом - росЗМІ

У Стамбулі очікуються найближчим часом переговори між делегаціями України, росії та Туреччини за участі голови турецької розвідки, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Переговори за участю делегацій росії, України та Туреччини стартують найближчим часом, до них приєднається голова турецької розвідки (Ібрагім) Калин - пише одне з державних росЗМІ з посиланням на джерело.

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Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.

Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30. Але російська делегація прибула на місце із запізненням.

За даними ЗМІ, Україна звинуватила росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини.

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Це будуть перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.