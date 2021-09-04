Передостанній день Паралімпіади: українці здобули ще два "срібла"

Нагадаємо
Паралімпійські змагання відбуватимуться з 24 серпня по 5 вересня, усього буде розіграно 539 комплектів нагород у 22 різних видах спорту.
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Український легкоатлет Ігор Цвєтов здобув свою другу срібну медаль на Паралімпіаді-2020 у Токіо. Своєю чергою, українка Марина Мажула на Паралімпійських іграх здобула срібло з веслування. Про це повідомляється в Twitter Паралімпіади, передає УНН.
Срібло Цвєтова
Легкоатлет Цвєтов став другим у фінальному забігу на 200 метрів у класі Т35 з результатом 23,35 секунди. Першим до фінішу прийшов представник ПКР Дмитро Сафронов. Третє місце посів спортсмен під прапором ПКР Артем Калашян.
Доповнення
Раніше Цвєтов приніс Україні срібло у фіналі забігу на дистанції 100 метрів. Золото та бронзу тоді також взяли росіяни. Український бігун тоді відмовився фотографуватись разом зі спортсменами з Російського паралімпійського комітету.
Срібло Мажули
У передостанній день Ігор-2020 українка Марина Мажула здобула срібло у дисципліні з веслування на байдарці-одиночці у класі KL1.
Мажула подолала дистанцію 200 метрів за 54,805 секунди, поступившись соперниці з ФРН Едіні Мюллер на 0,847 секунди.
Загальний залік
Таким чином, в активі паралімпійської збірної України вже 96 нагород — 24 золоті, 46 срібних та 26 бронзових.
Нагадаємо
Паралімпійські змагання відбуватимуться з 24 серпня по 5 вересня, усього буде розіграно 539 комплектів нагород у 22 різних видах спорту.