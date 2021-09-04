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Предпоследний день Паралимпиады: украинцы получили еще два "серебра"

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украинский легкоатлет Игорь Цветов получил свою вторую серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио. В свою очередь, украинка Марина Мажула на Паралимпийских играх завоевала серебро по гребле. Об этом сообщается в Twitter Паралимпиады, передает УНН.

Второе серебро Цветова

Легкоатлет Цветов стал вторым в финальном забеге на 200 метров в классе Т35 с результатом 23,35 секунды. Первым к финишу пришел представитель ПКР Дмитрий Сафронов. Третье место занял спортсмен под флагом ПКР Артем Калашян.

Дополнение

Ранее Цветов принес Украине серебро в финале забега на дистанции 100 метров. Золото и бронзу тогда также получили россияне. Украинский бегун тогда отказался фотографироваться вместе со спортсменами из Российского паралимпийского комитета.

Серебро Мажулы

В предпоследний день Игр-2020 украинка Марина Мажула завоевала серебро в дисциплине по гребле на байдарке-одиночке в классе KL1.

Мажула преодолела дистанцию 200 метров за 54,805 секунды, уступив соперниц из ФРГ Эдине Мюллер на 0,847 секунды.

Общий зачет

Таким образом, в активе паралимпийской сборной Украины уже 96 наград — 24 золотых, 46 серебряных и 26 бронзовых.

Напомним

Паралимпийские соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября, всего будет разыграно 539 комплектов наград в 22 различных видах спорта.

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