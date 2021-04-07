Переданий в концесію Херсонський порт показав збиток

Цитата

“Загальний вантажообіг за I квартал 2021 року в акваторії морського порту Херсон склав 509 тис. тонн. Це на 35,9% нижче, ніж в I-му кварталі 2020 року. Значну частину загального вантажообігу становить агропродукція: кормової шрот — 92 тис.тонн, насіння сої — 35 тис.тонн, пшеничні висівки — 74,32 тис.тонн. Листової сталі перевалили 42,24 тис.тонн, і прокат чорних металів — 21 тис.тонн”, — вказали у звіті.

Контекст

26 червня 2020 року, між Міністерством інфраструктури України, державним підприємством “Адміністрація морських портів України”, приватною компанією “РісоілХерсон” і компанією “Проектна компанія РісоілХерсон” був підписаний договір про передачу в концесію майна державного підприємства “Херсонський морський торговельний порт” та майна державного підприємства “Адміністрація морських портів України”.

“Для встановлення більш плідної і результативної співпраці в частині стратегічного розвитку морського порту Херсон, було прийнято одноголосне рішення про включення до складу Ради морського порту Херсон представників з боку Концесіонера. Раді вітати їх в нашому портовому співтоваристві і сподіваємося, що завдяки реалізації заходів, передбачених концесійним договором з розвитку нашого морського порту, Херсон поліпшить свої конкурентоспроможні і економічно привабливі позиції серед інших портів України”, — коментував начальник ХФ ДП “АМПУ” (Адміністрації Херсонського МП), голова Ради морського порту Херсон В’ячеслав Харкавенко.

Концесія херсонського порту була укладена на 30 років і концесіонер в особі “Рісо-Херсон” зобов’язався збільшити до 80% частки вантажів, які прямують в порт з використанням залізничного, внутрішнього водного та інших видів транспорту, крім автомобільного.

Компанія “Рісо” входить до “Індустріальної групи Грузії” Давіда Бежуашвілі — одного з найбагатших грузинських бізнесменів. Головні активи (Кутаїський автозавод і Ткібульске вугілля) Бежуашвілі отримав при правлінні Міхеїла Саакашвілі в Грузії. Брат Давіда Бежуашвілі Гела при Саакашвілі був начальником зовнішньої розвідки Грузії.

Глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія і Давід Бежуашвілі

До теми

У березні з “Укрзалізниці” були звільнені глава правління Володимир Жмак і комерційний директор Іраклі Езугбая. Останній керував залізницею в Грузії за часів президента Саакашвілі. Після звинувачень у розкраданнях грошей поїхав з Грузії і опинився в Україні. Тут він володів компанією “Дженерал контейнер Сервісес”, яка входить в групу “Рісо” (“Індустріальна група Грузії”) і займається вантажоперевезеннями на залізниці України, очевидно, що курсують в переданий за договором концесії херсонський порт.

У 2020 році “Укрзалізниця” отримала збиток в 12 млрд грн, 7 млрд з яких — на вантажоперевезеннях. Причиною називають рішення Езугбая знизити тарифи “Укрзалізниці” на вантажоперевезення, що за словами народних депутатів, могло прийматися в умовах конфлікту інтересів — на користь згаданих “Дженерал контейнер Сервісес” і “Рісо” самого Езугбая. Незважаючи на звернення народних депутатів до прем’єр-міністра Езугбаю вдалося уникнути перевірки на конфлікт інтересів. Детально тут.

У цих та інших схемах “Укрзалізниці” має розібратися тепер створена в січні цього року парламентської Тимчасової слідчої комісії, оскільки НАБУ схеми не побачило незважаючи на наявний меморандум з “Укрзалізницею” про спільну боротьбу з корупцією. За однією з версій, бездіяльність НАБУ може бути пов’язана з тісними зв’язками Міхеїла Саакашвілі і першого заступника директора бюро Гізо Углави. Детально тут.

Довідка

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає надання інвестору права на будівництво і модернізацію потужностей, залишаючи об’єкт в державній власності.