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Переданный в концессию Херсонский порт показал убыток

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Общий грузооборот херсонского порта за первый квартал 2021 года снизился на 35%, по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом свидетельствует статистика Администрации Херсонского морского порта, передает УНН.

Цитата

“Общий грузооборот за I квартал 2021 года в акватории морского порта Херсон составил 509 тыс. тонн. Это на 35,9% ниже, чем в I-м квартале 2020 года. Значительную часть общего грузооборота составляет агропродукция: кормовой шрот — 92 тыс.тонн, семена сои — 35 тыс.тонн, пшеничные отруби — 74,32 тыс.тонн. Листовой стали перевалили 42,24 тыс.тонн, и прокат черных металлов — 21 тыс.тонн”, — указали в отчете.

Контекст

26 июня 2020 года между Министерством инфраструктуры Украины, государственным предприятием “Администрация морских портов Украины”, частной компанией “Рисоил-Херсон” и компанией “Проектная компания РисоилХерсон” был подписан договор о передаче в концессию имущества государственного предприятия “Херсонский морской торговый порт” и имущества государственного предприятия “Администрация морских портов Украины”.

“Для установления более плодотворного и результативного сотрудничества в части стратегического развития морского порта Херсон, было принято единогласное решение о включении в состав Совета морского порта Херсон представителей со стороны Концессионера. Рады приветствовать их в нашем портовом сообществе и надеемся, что благодаря реализации мероприятий, предусмотренных концессионным договором по развитию нашего морского порта, Херсон улучшит свои конкурентоспособные и экономически привлекательные позиции среди других портов Украины”, — комментировал начальник ХФ ГП “АМПУ” (Администрации Херсонского МП), председатель Совета морского порта Херсон Вячеслав Харкавенко.

Концессия херсонского порта была заключена на 30 лет и концессионер в лице “Рисоил -Херсон” обязался увеличить до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.

Компания “Рисоил” входит в “Индустриальную группу Грузии” Давида Бежуашвили — одного из самых богатых грузинских бизнесменов. Главные активы (Кутаисский автозавод и Ткибульский уголь) Бежуашвили получил при правлении Михеила Саакашвили в Грузии. Брат Давида Бежуашвили Гела при Саакашвили был начальником внешней разведки Грузии.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия и Давид Бежуашвили

К теме

В марте с “Укрзализныци” были уволены глава правления Владимир Жмак и коммерческий директор Иракли Эзугбая. Последний руководил железной дорогой в Грузии во времена президента Саакашвили. После обвинений в хищениях денег уехал с Грузии и оказался в Украине. Тут он владел компанией “Дженерал контейнер сервисес”, которая входит в группу “Рисоил” (“Индустриальная группа Грузии”) и занимается грузоперевозками на железной дороге Украины, очевидно, курсирующих в переданный по договору концессии херсонский порт.

В 2020 году “Укрзализныця” получила убыток в 12 млрд грн, 7 млрд из которых — на грузоперевозках. Причиной называют решение Эзугбая снизить тарифы “Укрзализныци” на грузоперевозки, что по словам народных депутатов, могло приниматься в условиях конфликта интересов — в пользу упомянутых “Дженерал контейнер сервисес” и “Рисоил” самого Эзугбая. Несмотря на обращение народных депутатов к премьер-министру Эзугбая удалось избежать проверки на конфликт интересов. Детально тут.

В этих и других схемах “Укрзализныци” предстоит разобраться теперь созданной в январе этого года парламентской Временной следственной комиссии, поскольку НАБУ схемы не увидело несмотря на имеющийся меморандум с “Укрзализныцей” о совместной борьбе с коррупцией. По одной из версий, бездеятельность НАБУ может быть связана с тесными связями Михеила Саакашвили и первого заместителя директора бюро Гизо Углавы. Детально тут.

Справка

Концессия — это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.

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