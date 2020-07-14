Передача собору Святої Софії під мечеть: християнські зображення хочуть закривати під час молитов

Повідомляється, що зображення будуть відкриті для всіх відвідувачів в інший час, а вхід буде безкоштовним, сказав Челік.

Подальші подробиці він не повідомляв.

Нагадаємо, минулого тижня Державна рада Туреччини скасувала постанову уряду 1934 року про присвоєння собору Святої Софії статусу музею. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким Айя-Софії дозволено бути мечеттю.



