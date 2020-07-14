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Передача собору Святої Софії під мечеть: християнські зображення хочуть закривати під час молитов

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Зображення лику християнських святих в стамбульському соборі Святої Софії, який дозволили зробити мечеттю, будуть покриті тканиною або лазерами під час молитов. Про це заявив представник Партії справедливості і розвитку Туреччини Омер Челік, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що зображення будуть відкриті для всіх відвідувачів в інший час, а вхід буде безкоштовним, сказав Челік.

Подальші подробиці він не повідомляв.

Нагадаємо, минулого тижня Державна рада Туреччини скасувала постанову уряду 1934 року про присвоєння собору Святої Софії статусу музею. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким Айя-Софії дозволено бути мечеттю.

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