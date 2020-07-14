Передача собора Святой Софии под мечеть: христианские изображения хотят закрывать во время молитв
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Изображения лика христианских святых в стамбульском соборе Святой Софии, который позволили сделать мечетью, будут покрыты тканью или лазерами во время молитв. Об этом заявил представитель Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Сообщается, что изображения будут открыты для всех посетителей в другое время, а вход будет бесплатным, сказал Челик.
Дальнейшие подробности он не сообщал.
На прошлой неделе Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-Софии разрешено быть мечетью.