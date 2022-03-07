Пентагон: Росія використала в Україні вже 95% накопиченої бойової сили
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. З приблизно 170 000 військовослужбовців, дислокованих уздовж українського кордону в Росії та Білорусі, "десь близько 95%" зараз перебувають у межах країни, повідомив журналістам у неділю ввечері високопоставлений представник міністерства оборони США, слова якого цитують Washington Examiner та CNN, пише УНН.
Деталі
Росія випустила загалом 600 ракет з початку вторгнення в Україну, заявив у неділю високопоставлений представник міністерства оборони США, і приблизно 95% своєї бойової сили вона розмістила на території України.
За словами чиновника, у неділю США спостерігали бої в Херсоні і Миколаєві, а російські війська все ще намагаються оточити Київ, Харків, Чернігів і Маріуполь. Але ворожі спроби були зустрінуті сильним опором українців, що сповільнило наступ Росії.
США не спостерігали морського десанту під Одесою і не вважають, що він неминучий, додав посадовець.
Чиновник також не зміг підтвердити повідомлення про те, що росіяни викликають резерви.
Доповнення
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі з 24 лютого орієнтовно становлять понад 11 тисяч осіб, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.