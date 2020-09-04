Павелко про перший матч Ліги Націй: ми святкуємо надзвичайно важливу перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Учора, національна збірна з футболу перемогла у матчі зі збірною Швейцарії із рахунком 2:1. Це був складний поєдинок, та Україна одразу вийшла на перше місце у групі за підсумком першого туру. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН.
"Яскраве і переможне повернення національної збірної України після тривалої перерви! І одразу перше місце в групі за підсумком першого туру! Це був дуже складний стартовий поєдинок в еліті Ліги націй проти Швейцарії, але "Арена Львів" вкотре підтверджує свій неприступний статус для наших суперників! Вдячний швейцарському колезі Домініку Блану та послу Швейцарії в Україні Клоду Вільду за теплу зустріч перед матчем!
На жаль, головна команда України не мала цього разу завжди потужної у Львові підтримки трибун. Але вперше в історії звучання перед матчем Гімну у виконанні тисяч вболівальників було неймовірно зворушливим і залишиться неповторним спогадом.
Не менш зворушливою стала присвята Олександром Зінченком свого переможного голу пам'яті лікаря команди Антона Худаєва. Національна збірна України дала справжній бій непростому супернику і до останньої секунди боролась за перемогу! Справжні футбольні воїни! ...ми святкуємо надзвичайно важливу перемогу! Вітаю всіх наших вболівальників, футболістів і тренерський штаб Андрія Шевченка з успішним стартом у Лізі націй 2020/21!", - написав він.
За словами Павелка, сьогодні наша команда прямує до Іспанії, "де на нас чекає ще одне не менш складне випробування однією з найсильніших збірних світу".
Нагадаємо, що переможні голи у першому матчі Ліги націй забили Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко.