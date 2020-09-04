Павелко о первом матче Лиги Наций: мы празднуем очень важную победу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вчера национальная сборная по футболу победила в матче со сборной Швейцарии со счетом 2:1. Это был сложный поединок, и Украина сразу вышла на первое место в группе по итогам первого тура. Об этом на своей странице в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.
"Яркое и победное возвращение национальной сборной Украины после длительного перерыва! И сразу первое место в группе по итогам первого тура! Это был очень сложный стартовый поединок в элите Лиги наций против Швейцарии, но "Арена Львов" в очередной раз подтверждает свой неприступный статус для наших соперников! Благодарен швейцарскому коллеге Доминику Блану и послу Швейцарии в Украине Клоду Вильде за теплую встречу перед матчем!
К сожалению, главная команда Украины не имела на этот раз всегда мощной во Львове поддержки трибун. Но впервые в истории звучание перед матчем Гимна в исполнении тысяч болельщиков было невероятно трогательным и останется неповторимым воспоминанием.
Не менее трогательным стало посвящение Александром Зинченко своего победного гола памяти врача команды Антона Худаева. Национальная сборная Украины дала настоящий бой непростому сопернику и до последней секунды боролась за победу! Настоящие футбольные воины!... мы празднуем очень важную победу! Поздравляю всех наших болельщиков, футболистов и тренерский штаб Андрея Шевченко с успешным стартом в Лиге наций 2020/21!", - написал он.
По словам Павелко, сегодня наша команда направляется в Испанию, "где нас ждет еще одно не менее сложное испытание одной из сильнейших сборных мира".
Напомним, что победные голы в первом матче Лиги наций забили Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.