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Патрульні у Харкові затримали громадян, які стріляли у перехожих

Патрульні у Харкові затримали громадян, які стріляли у перехожих

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Сьогодні під час патрулювання полісмени отримали повідомлення про те, що на вулиці Золочівській, 28 з 8 поверху жилого будинку невідомі стріляють по перехожих, передає УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Харкова.

Прибувши на місце події, патрульні з'ясували номер квартири, з вікон якої лунали вистріли.

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Поліцейські подзвонили у двері квартири, проте ніхто правоохоронцям не відчинив. Через деякий час, завдяки наполегливості та комунікабельності, патрульним вдалося вмовити мешканців квартири відчинити двері.

Проте, під час переговорів полісменів із громадянами, останні викинули з вікна предмет схожий на зброю, як потім з'ясувалося пневматичну гвинтівку.

У квартирі патрульні виявили чотирьох молодиків віком від 20 до 25 років, які мали явні ознаки алкогольного сп'яніння.

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Поліцейські затримали чоловіків. Також у квартирі виявили предмети схожі на кулі.

Для подальшого з'ясування обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Українські Національні Новини

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