Патрульные в Харькове задержали граждан, которые стреляли в прохожих
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Сегодня во время патрулирования полицейские получили сообщение о том, что на улице Золочевской, 28 с 8 этажа жилого дома неизвестные стреляют по прохожим, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харькова.
Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили номер квартиры, из окон которой раздавались выстрелы.
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Полицейские позвонили в дверь квартиры, однако никто правоохранителям не открыл. Через некоторое время, благодаря настойчивости и коммуникабельности, патрульным удалось уговорить жителей квартиры открыть дверь.
Однако, во время переговоров полицейских с гражданами, последние выбросили из окна предмет похожий на оружие, как потом выяснилось пневматическую винтовку.
В квартире патрульные обнаружили четырех молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, которые имели явные признаки алкогольного опьянения.
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Полицейские задержали мужчин. Также в квартире обнаружили предметы похожи на пули.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.