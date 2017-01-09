Патрульные в Харькове задержали граждан, которые стреляли в прохожих

КИЕВ. 9 января. УНН. Сегодня во время патрулирования полицейские получили сообщение о том, что на улице Золочевской, 28 с 8 этажа жилого дома неизвестные стреляют по прохожим, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харькова.