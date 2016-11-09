Патрульні Кіровоградщини виявили дівчину, яка втекла з психоневрологічного інтернату два роки тому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні вночі, близько 1:00, в районі Автовокзалу АС-1, на Олександрівському шосе, патрульні виявили 15-річну дівчину, яка перебувала в безпорадному стані і не могла пояснити, як вона там опинилася. Про це проінформували в прес-службі Патрульної поліції Кропивницького, повідомляє УНН.
Для встановлення особи, інспектори доправили громадянку до міського відділу поліції. Під час спілкування з патрульними, дівчина згадала, що втекла зі Знам’янського психоневрологічного інтернату.
У 2014 році дівчина значилася в орієнтуванні, як “безвісти зникла”. Наразі їй 18 років. Дівчина погано себе почувала, тому патрульні викликали карету швидкої медичної допомоги та спеціалізовану 11 бригаду психоневрологічної допомоги. Дівчину госпіталізували.