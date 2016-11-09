Патрульные Кировоградщины обнаружили девушку, которая сбежала из психоневрологического интерната два года назад

Для установления личности, инспекторы доставили гражданку в городской отдел полиции. Во время общения с патрульными, девушка вспомнила, что сбежала из Знаменского психоневрологического интерната.

В 2014 году девушка значилась в ориентировке, как "бесследно исчезла". Сейчас ей 18 лет. Девушка плохо себя чувствовала, поэтому патрульные вызвали карету скорой медицинской помощи и специализированную 11 бригаду психоневрологической помощи. Девушку госпитализировали.