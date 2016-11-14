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Пастора-педофіла засуджено до 13 років ув'язнення на Донеччині

Пастора-педофіла засуджено до 13 років ув'язнення на Донеччині

Київ • УНН

 • 10661 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Маріупольський суд визнав пастора, який розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат, винним та засудив до 13 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Встановлено, що з 1996 по 2012 роки 65-річний громадянин був єпископом не канонічної церкви у місті Маріуполі. Починаючи з 1999 по 2012 роки він розбещував та насильно вступав у статевий зв'язок природним і неприродним способами з малолітніми та неповнолітніми дівчатами, які відвідували дану церкву. За це він обіцяв дітям відпущення гріхів.

Всього, за даними слідства, пастор зґвалтував та розбестив 13 дівчат.

Справа слухалась у суді вдруге. Попередній вирок, згідно якого правопорушник отримав 10 років ув’язнення, було скасовано за апеляцією прокуратури через м’якість призначеного покарання.

За вчинення злочинів, передбачених за ч. 3, 4 ст.152 (зґвалтування малолітньої та неповнолітньої особи), ч. 2, 3 ст.153, (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинені щодо малолітньої та неповнолітньої особи) та ч.1, 2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) КК України обвинуваченого засуджено до 13 років позбавлення волі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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