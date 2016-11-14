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Пастора-педофила приговорили к 13 годам заключения в Донецкой области

Пастора-педофила приговорили к 13 годам заключения в Донецкой области

Киев • УНН

 • 10660 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Мариупольский суд признал пастора, который развращал и насиловал несовершеннолетних девушек, виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что с 1996 по 2012 годы 65-летний гражданин был епископом неканонической церкви в городе Мариуполе. Начиная с 1999 по 2012 годы он развращал и насильно вступал в половую связь естественным и неестественным способами с малолетними и несовершеннолетними девушками, которые посещали эту церковь. За это он обещал детям отпущение грехов.

Всего, по данным следствия, пастор изнасиловал и развратил 13 девочек.

Дело слушалось в суде второй раз. Предыдущий приговор, согласно которому правонарушитель получил 10 лет тюрьмы, был отменен по апелляции прокуратуры из-за мягкости назначенного наказания.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст.152 (изнасилование малолетней и несовершеннолетнего лица), ч. 2, 3 ст.153, (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенные в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица) и ч.1 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы

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