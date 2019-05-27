Партія Brexit лідирує на виборах в Європарламент у Великій Британії

КИЇВ. 27 травня. УНН. Партія Brexit, яку очолює екс-лідер Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) Найджел Фарадж, лідирує на виборах в Європарламент, що відбулися в Великобританії 23 травня. Про це свідчать підсумки підрахунку голосів в 70 з 373 виборчих округів, які опублікувала на своєму сайті ВВС, повідомляє УНН.