Партія Brexit лідирує на виборах в Європарламент у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Партія Brexit, яку очолює екс-лідер Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) Найджел Фарадж, лідирує на виборах в Європарламент, що відбулися в Великобританії 23 травня. Про це свідчать підсумки підрахунку голосів в 70 з 373 виборчих округів, які опублікувала на своєму сайті ВВС, повідомляє УНН.
Виходячи з попередніх результатів, на перших для себе виборах в Європарламент партія Brexit заручилася підтримкою 31,5% британців, які взяли участь у виборах.
Правляча Консервативна партія Великобританії показує лише п'ятий результат на виборах до Європарламенту, які відбулися в Великобританії 23 травня.
Згідно предварітеним даними, за торі проголосували лише 7,9% виборців, які брали участь в євровиборах. На попередніх виборах в Європарламент, що проходили в 2014 році, консерватори показали третій результат з невеликим відривом від основних суперників, отримавши підтримку 23,1% виборців.
Нагадаємо, у неділю в Європейському союзі відбувся четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.
Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів віддали громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починалися о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.
Також вибори відбулися в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закрилися виборчі дільниці в Італії — о 23:00.