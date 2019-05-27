Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая. Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов в 70 из 373 избирательных округов, которые опубликовала на своем сайте ВВС, сообщает УНН.
Исходя из предварительных результатов, на первых для себя выборах в Европарламент партия Brexit заручилась поддержкой 31,5% британцев, принявших участие в выборах.
Правящая Консервативная партия Великобритании показывает лишь пятый результат на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Согласно предваритеным данным, за тори проголосовали лишь 7,9% избирателей, принимавших участие в евровыборах. На предыдущих выборах в Европарламент, проходивших в 2014 году, консерваторы показали третий результат с небольшим отрывом от основных соперников, получив поддержку 23,1% избирателей.
Напомним, в воскресенье в Европейском союзе состоялся четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.
Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов отдали граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинались в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.
Также выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. В последние закрылись избирательные участки в Италии - в 23:00.