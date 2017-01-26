Парламент Британії розпочне дебати щодо запуску Brexit 31 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Парламент Великої Британії обговорить законопроект щодо дозволу уряду ініціювати процес виходу країни з ЄС (Brexit) за статтею 50 Лісабонського договору 31 січня і 1 лютого. Про це у четвер повідомив лідер палати громад Девід Лідінгтон, передає УНН з посиланням на Reuters.
потім законопроект буде розглядатися під час парламентських комітетських сесій від 6 лютого до 8 лютого включно, сказав Д.Лідінгтон.
Нагадаємо, Верховний суд Британії заборонив уряду запускати Brexit без схвалення парламенту.