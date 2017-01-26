Парламент Британии начнет дебаты по запуску Brexit 31 января
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Парламент Великобритании обсудит законопроект о разрешении правительству инициировать процесс выхода страны из ЕС (Brexit) по статье 50 Лиссабонского договора 31 января и 1 февраля. Об этом в четверг сообщил лидер палаты общин Дэвид Лидингтон, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Затем законопроект будет рассматриваться во время парламентских комитетских сессий с 6 февраля по 8 февраля включительно, сказал Д.Лидингтон.
Напомним, Верховный суд Великобритании запретил правительству запускать Brexit без одобрения парламента.