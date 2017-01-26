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Парламент Британии начнет дебаты по запуску Brexit 31 января

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КИЕВ. 26 января. УНН. Парламент Великобритании обсудит законопроект о разрешении правительству инициировать процесс выхода страны из ЕС (Brexit) по статье 50 Лиссабонского договора 31 января и 1 февраля. Об этом в четверг сообщил лидер палаты общин Дэвид Лидингтон, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Затем законопроект будет рассматриваться во время парламентских комитетских сессий с 6 февраля по 8 февраля включительно, сказал Д.Лидингтон.

Напомним, Верховный суд Великобритании запретил правительству запускать Brexit без одобрения парламента.

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