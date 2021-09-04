Паралімпіада-2020: збірна Нідерландів змогла обійти Україну у передостанній день змагань

Деталі

Передостанній змагальний день на Паралімпіаді-2020 минув для України у легкій атлетиці, каное-спринті, кульовій стрільбі та тхеквондо — саме у цих видах спорту українці боролися за медалі. Медалі вдалося виграти у трьох із них — лише у тхеквондо українські паралімпійці не зачепилися за нагороди.

Загалом в одиннадцятий змагальний день Паралімпіади-2020 спортсмени боролися за 45 комплектів нагород. Українці виграли лише чотири, найбільшу кількість — у легкій атлетиці, де Ігор Цвєтов та Оксана Ботурчук виграли по срібній медалі у бігу на 200 метрів.

Медальний залік

За підсумками змагального дня — у збірної України 98 медалей. Саме з таким результатом українці підходять до заключних фіналів на Паралімпійських Іграх у Токіо.

У медальному заліку Україна втратила п’яте місце. Українських паралімпійців випередили спортсменів із Нідерландів, які за підсумками змагального дня здобули дві золоті нагороди.

Перед останнім днем Паралімпіади-2020 українці йдуть на шостому місці. Очолюють медальний залік спортсмени з Китаю, які достроково здобули перемогу в ньому — у них в доробку 200 нагород (93 — золоті).

Топ-10 збірних на Паралімпіаді у Токіо (медалі вказані за порядком золото/срібло/бронза та загальна кількість):

Китай — 93/57/50 — 200 медалей

Велика Британія — 31/38/43- 122 медалі

Паралімпійський комітет Росії — 36/32/49 — 117 медалей

США — 35/36/30 — 101 медаль

Нідерланди — 25/17/16 — 58 медалей

України — 24/47/27 — 98 медалей

Бразилія — 22/19/30 — 71 медаль

Австралія — 20/28/30 — 70 медалей

Італія — 14/29/26 — 69 медалей

Азербайджан — 14/1/4 — 19 медалей