Паралімпіада-2020: збірна Нідерландів змогла обійти Україну у передостанній день змагань

ukru
17 березня, 19:38 • 92386 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 116301 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 171278 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 151096 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 151360 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160976 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178260 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150173 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159311 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176081 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 73726 перегляди
Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

17 березня, 20:11 • 19053 перегляди
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

17 березня, 20:12 • 16431 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 13609 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

23:58 • 26626 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 171270 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 157317 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 254468 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 250689 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378887 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 57017 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 66518 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64681 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100335 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110522 перегляди
Актуальне
Паралімпіада-2020: збірна Нідерландів змогла обійти Україну у передостанній день змагань

Паралімпіада-2020: збірна Нідерландів змогла обійти Україну у передостанній день змагань

Київ • УНН

 • 19708 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Токіо минув передостанній день Паралімпійських Ігор. У суботу, 4 вересня, відбулися змагання в 11 видах спорту — за результатами змагального дня збірна Нідерландів змогла обійти українську команду у медальному заліку Ігор, пише УНН.

Деталі

Передостанній змагальний день на Паралімпіаді-2020 минув для України у легкій атлетиці, каное-спринті, кульовій стрільбі та тхеквондо — саме у цих видах спорту українці боролися за медалі. Медалі вдалося виграти у трьох із них — лише у тхеквондо українські паралімпійці не зачепилися за нагороди.

Загалом в одиннадцятий змагальний день Паралімпіади-2020 спортсмени боролися за 45 комплектів нагород. Українці виграли лише чотири, найбільшу кількість — у легкій атлетиці, де Ігор Цвєтов та Оксана Ботурчук виграли по срібній медалі у бігу на 200 метрів.

Медальний залік

За підсумками змагального дня — у збірної України 98 медалей. Саме з таким результатом українці підходять до заключних фіналів на Паралімпійських Іграх у Токіо.

У медальному заліку Україна втратила п’яте місце. Українських паралімпійців випередили спортсменів із Нідерландів, які за підсумками змагального дня здобули дві золоті нагороди.

Перед останнім днем Паралімпіади-2020 українці йдуть на шостому місці. Очолюють медальний залік спортсмени з Китаю, які достроково здобули перемогу в ньому — у них в доробку 200 нагород (93 — золоті).

Топ-10 збірних на Паралімпіаді у Токіо (медалі вказані за порядком золото/срібло/бронза та загальна кількість):

  • Китай — 93/57/50 — 200 медалей
  • Велика Британія — 31/38/43- 122 медалі
  • Паралімпійський комітет Росії — 36/32/49 — 117 медалей
  • США — 35/36/30 — 101 медаль
  • Нідерланди — 25/17/16 — 58 медалей
  • України — 24/47/27 — 98 медалей
  • Бразилія — 22/19/30 — 71 медаль
  • Австралія — 20/28/30 — 70 медалей
  • Італія — 14/29/26 — 69 медалей
  • Азербайджан — 14/1/4 — 19 медалей

    • Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Спорт

    Звернутися з питань розміщення реклами