Паралімпіада-2020: збірна Нідерландів змогла обійти Україну у передостанній день змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Токіо минув передостанній день Паралімпійських Ігор. У суботу, 4 вересня, відбулися змагання в 11 видах спорту — за результатами змагального дня збірна Нідерландів змогла обійти українську команду у медальному заліку Ігор, пише УНН.
Деталі
Передостанній змагальний день на Паралімпіаді-2020 минув для України у легкій атлетиці, каное-спринті, кульовій стрільбі та тхеквондо — саме у цих видах спорту українці боролися за медалі. Медалі вдалося виграти у трьох із них — лише у тхеквондо українські паралімпійці не зачепилися за нагороди.
Загалом в одиннадцятий змагальний день Паралімпіади-2020 спортсмени боролися за 45 комплектів нагород. Українці виграли лише чотири, найбільшу кількість — у легкій атлетиці, де Ігор Цвєтов та Оксана Ботурчук виграли по срібній медалі у бігу на 200 метрів.
Медальний залік
За підсумками змагального дня — у збірної України 98 медалей. Саме з таким результатом українці підходять до заключних фіналів на Паралімпійських Іграх у Токіо.
У медальному заліку Україна втратила п’яте місце. Українських паралімпійців випередили спортсменів із Нідерландів, які за підсумками змагального дня здобули дві золоті нагороди.
Перед останнім днем Паралімпіади-2020 українці йдуть на шостому місці. Очолюють медальний залік спортсмени з Китаю, які достроково здобули перемогу в ньому — у них в доробку 200 нагород (93 — золоті).
Топ-10 збірних на Паралімпіаді у Токіо (медалі вказані за порядком золото/срібло/бронза та загальна кількість):