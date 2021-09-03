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Паралімпіада-2020: українські чемпіони у неділю повертаються на Батьківщину

Київ • УНН

 • 23852 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Зранку 5 вересня до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибудуть українські спортсмени, що брали участь у Паралімпійських іграх у Токіо. Про це інформує Національний комітет спорту інвалідів України, передає УНН.

Цитата

“Запрошуємо вас 5 вересня о 10 ранку в аеропорт Бориспіль, термінал F, на зустріч національної паралімпійської збірної команди України (плавання, настільний теніс, велоспорт, легка атлетика, голбол), яка успішно виступила на Паралімпіаді-2020 і повертається з Токіо”, — повідомили в пресслужбі комітету.

Деталі

Зазначається, що у неділю до України повернуться не всі паралімпійці, які повертаються з Токіо. У Комітеті порадили чекати наступних оголошень щодо зустрічі команди.

Додамо

Україна наразі займає 5-ту позицію у медальному заліку Паралімпіади-2020. Національна збірна здобула 94 медалі — 24 “золота”, 44 “срібла” і 26 “бронзи”. Останню медаль принесла українка Зоя Овсій, яка виборола медаль у метанні булави.

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