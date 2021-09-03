Паралімпіада-2020: Зоя Овсій принесла перше в історії України золото у метанні булави. Це 94 медаль у Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На Паралімпійських іграх у Токіо розіграли медалі в жіночому метанні булави у класі F51. Авторка світового рекорду — українка Зоя Овсій — боролася в цій дисципліні за “золото”, пише УНН.
Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (94) та змогла напередодні повернути собі 5-ту позицію загальному рейтингу. Вище у рейтингу розташувалися збірні Паралімпійського комітету Росії, яку потіснила збірна Сполучених Штатів, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 184 медалей.
Деталі
На цих Іграх Овсій вже здобула “бронзу” в метанні диска, а на минулій Паралімпіаді-2016 у Ріо Овсій була за крок до титулу, але врешті виграла “срібло”.
Цього разу Зої вдалося завоювати своє перше паралімпійське “золото” в кар’єрі та перше в історії України. Загалом це четверта медаль спортсменки на Іграх та третя в метанні булави в історії України.
У фіналі вона стала найкращою серед восьми учасниць. Атлетки одразу боролися за нагороди у фіналі, адже кваліфікація в цьому виді не проводилася.
Упродовж фіналу спортсменки кілька разів били паралімпійський рекорд. Спершу це зробила представниця ПКР Єлєна Горлова, метнувши булаву на 24.08 метра. Проте згодом її мінімально перевершила американка Кессі Мітчелл: їй підкорилися позначка 24.18.
Українка випередила обох із першої ж спроби. Спортсменка забезпечила собі “золото” й паралімпійський рекорд із результатом 24.41. А в другій метнула булаву ще далі — 24.85 метра. У п’ятій їй підкорилися 25.12 метра. Це й стало її найкращою “золотою” спробою на цих змаганнях.
Доповнення
Україна вже мала на своєму рахунку одну медаль у метанні булави на цій Паралімпіаді. У класі F32 “срібло” виграла Анастасія Москаленко. Українські параатлети ще ніколи не стояли на першій сходинці п’єдесталу в цій дисципліні: що серед жінок, що серед чоловіків.