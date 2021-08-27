Паралімпіада-2020: українці завершили змагальний день ще двома медалями

За підсумком цього змагального дня у Токіо — в активі України 22 медалі Ігор, що дозволяє перебувати на 9-му місці у загальному рейтингу та 4-му за кількістю нагород.

Фехтування

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах виграла срібну нагороду у командній першості. У фіналі українські фехтувальниці поступилися із розгромним рахунком команді Китаю.

Для України це перша в історії медаль на Паралімпійських Іграх саме у командній першості. Ані чоловіки, ані жінки у будь-якому із видів зброї перед Іграми у Токіо нагороди не здобували.

При цьому українки підходили до фінальної зустрічі у якості претенденток на золоті нагороди. У попередньому раунді українські фехтувальниці у складі Євгенії Бреус, Наталії Мандрик та Олени Федоти здобули усі три перемоги, причому збірну США українки розгромили з результатом 45:13.

Однак у фіналі українські фехтувальниці не змогли нав’язати боротьбу. Вже за підсумками стартових двох раундів перевага Китаю над Україною складала дев’ять уколів — 10:1. За підсумками п’яти раундів підсумок протистояння був майже вирішеним — Китай лідирував з результатом 25:8. Українкам потрібно було активізуватися та завдати максимум уколів, не дозволяючи суперницям у відповідь зробити жодного.

Як зазначає “Суспільне”, українки виграли лише останні дев’ятий раунд, який вже не вирішував нічого. У підсумку 45:17 — українки стають срібними призерками Паралімпіади-2020.

Легка атлетика

Володаркою срібла стала легкоатлетка Анастасія Москаленко у секторі метанні булави.

За підсумками виступів вісьми спортсменок у фіналі саме Москаленко займала перше місце. П’ять із шести спроб українка виконала за 20 метрів (ще одну спробу не зарахували). А останньою спробою на 24.73 метри Москаленко оновила особистий рекорд.

Питання олімпійського “золота” у секторі метання булави мала зняти полячка Роза Козаковська. Першу спробу представниця Польщі виконала лише на 9.07 метри, проте третю метнула зі світовим паралімпійським рекордом — на 28.74 метри.

У підсумку Москаленко стала другою та виборола для себе срібну нагороду.

Додамо

З усіма медальними досягненнями українців у Токіо ви можете ознайомитися за цими посиланнями.