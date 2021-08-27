Паралімпіада-2020: золото та ще дві медалі вибороли українці у Токіо

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Паверліфтерка Мар’яна Шевчук здобула друге “золото” для України на Паралімпійських Іграх у Токіо, паралельно українські спортсмени вибороли ще дві медалі, пише УНН.

Зазначимо, що на даний в української збірної вже 17 медалей на XVI Паралімпійських іграх у Токіо.

Паверліфтинг

Українка Мар’яна Шевчук здобула золото паверліфтингу. Виступаючи у вазі до 55 кг, вона підняла найвищу вагу серед решти учасниць.

Шевчук дебютувала на Паралімпійських Іграх у Токіо. Українська паверліфтерка із запасом стала лідеркою у фінальному виступу. У першій спробі Шевчук взяла вагу 125 кг, у той час, як найближчі переслідувачки з Китаю та Туреччини — 118 та 117 кг.

Проте із другою спробою Шевчук не впоралася — 128 кг їй не підкорилися. Китайська та турецька паверліфтерки підібралися до українки на відстань одного кілограма, взявши вагу 124 кг. Однак першої спроби Шевчук виявилося достатньо для паралімпійського “золота”. Українка ще спробувала оновити власний світовий паралімпійський рекорд та взяти вагу 133 кг, але з цією задачею не впоралася.

Day two of the #Powerlifting continues and we have some more medals to announce!#Gold goes to Mariana Shevchuk of #UKR in the Women's -55kg Final.#Silver to Cuijuan Xiao of #CHN #Bronze to Bersa Duman of #TUR #Paralympics #Tokyo2020

— Paralympic Games (@Paralympics) August 27, 2021

Плавання

“Срібло” у запливі 100 метрів на спині здобула українка Катерина Денисенко (клас — S8).

Виступи у Токіо Денисенко розпочала на дистанції 100 метрів на спині. І одразу ж у фіналі, де мала змагатися із шістьмома іншими суперницями.

За часом у кваліфікації до Паралімпіади Денисенко поступалася трьом плавчиням — представниці ПКР Вікторії Іщіуловій, новозеландку Тупоу Неюфі та американці Джессіці Лонг. Однак представниця ПКР на фінал не вийшла, відповідно, українка отримала шанс вибороти медаль. У підсумку Денисенко фінішувала навіть другою, випередивши американку Лонг. Паралімпійською чемпіонкою стала новозеландка Неюфі.

Дзюдо

34-річна спортсменка Наталія Ніколайчик виборола “бронзу” у ваговій категорії до 52 кг. Виступ на Іграх-2020 українська парадзюдоїстка розпочала з чвертьфіналу, але одразу ж поступилася представниці Алжиру Шерін Абделауі (прийомом іппоном).

За регламентом змагань, Ніколайчик мала можливість продовжити боротьбу за “бронзу” через втішні сутички, якби Абделауі вийшла у фінал змагань. Саме так і сталося — українці для медалі тепер потрібно було виграти дві сутички.

Першу сутичку проти азербайджанки Басті Сафарової українка виграла іппоном. А ось у бронзовому фіналі на Ніколайчик очікувала 44-річна німкеня Рамона Бруссіг — 2-разова паралімпійська чемпіонка.

Ніколайчик змогла впоратися і з німецькою дзюдоїсткою. Так само, як і проти Сафарової, українка перемогла Бруссіг прийомом іппоном.

Доповнення

Інші результати цього змагального дня ви можете переглянути за посиланнями.

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