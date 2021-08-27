Паралимпиада-2020: украинцы завершили соревновательный день ещё двумя медалями

По итогам этого соревновательного дня в Токио — в активе Украины 22 медали Игр, позволяет находиться на 9-м месте в общем рейтинге и 4-м по количеству наград.

Фехтование

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах выиграла серебряную награду в командном первенстве. В финале украинские фехтовальщицы уступили с разгромным счетом команде Китая.

Для Украины это первая в истории медаль на Паралимпийских Играх именно в командном первенстве. Ни мужчины, ни женщины в любом из видов оружия перед Играми в Токио награды не получали.

При этом украинки подходили к финальной встречи в качестве претенденток на золотые награды. В предыдущем раунде украинские фехтовальщицы в составе Евгении Бреус, Натальи Мандрик и Елены Федот получили все три победы, причем сборную США украинки разгромили с результатом 45:13.

Однако в финале украинские фехтовальщицы не смогли навязать борьбу. Уже по итогам стартовых двух раундов преимущество Китая над Украиной составляло девять уколов — 10:1. По итогам пяти раундов итог противостояния был почти решенным — Китай лидировал с результатом 25:8. Украинкам нужно было активизироваться и нанести максимум уколов, не позволяя соперницам в ответ сделать ни одного.

Как отмечает “Общественное”, украинки выиграли только последний девятый раунд, который уже не решал ничего. В итоге 45:17 — украинки становятся серебряными призерами Паралимпиады-2020.

Легкая атлетика

Обладательницей серебра стала легкоатлетка Анастасия Москаленко в секторе метании булавы.

По итогам выступлений восьми спортсменок в финале именно Москаленко занимала первое место. Пять из шести попыток украинка выполнила за 20 метров (еще одну попытку не засчитали). А последней попыткой на 24.73 метра Москаленко обновила личный рекорд.

Вопрос олимпийского “золота” в секторе метания булавы должна была снять полячка Роза Козаковская. Первую попытку представительница Польши выполнила лишь на 9.07 метра, однако третью метнула с мировым паралимпийским рекордом — на 28.74 метра.

В итоге Москаленко стала второй и завоевала для себя серебряную награду.

Добавим

Со всеми медальными достижениями украинцев в Токио вы можете ознакомиться по этими ссылками.