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Паралимпиада-2020: Зоя Овсй принесла первое в истории Украины золото в метании булавы. Это 94 медаль в Токио

Паралимпиада-2020: Зоя Овсй принесла первое в истории Украины золото в метании булавы. Это 94 медаль в Токио

Киев  •  УНН

 • 19820 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. На Паралимпийских играх в Токио разыграли медали в женском метании булавы в классе F51. Автор мирового рекорда — украинка Зоя Овсий — боролась в этой дисциплине за “золото”, пишет УНН.

Отметим, что Украина и далее идет 4-й по количеству медалей (94) и смогла накануне вернуть себе 5-ю позицию общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные Паралимпийского комитета России, которую потеснила сборная Соединенных Штатов, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 184 медалей.

Детали

На этих Играх Овсий уже получила “бронзу” в метании диска, а на прошлой Паралимпиаде-2016 в Рио Овсий была в шаге от титула, но в итоге выиграла “серебро”.

На этот раз Зое удалось завоевать свое первое паралимпийское “золото” в карьере и первое в истории Украины. В целом это четвертая медаль спортсменки на Играх и третья в метании булавы в истории Украины.

В финале она стала лучшей среди восьми участниц. Атлетки сразу боролись за награды в финале, ведь квалификация в этом виде не проводилась.

На протяжении финала спортсменки несколько раз били паралимпийский рекорд. Сначала это сделала представительница ПКР Елена Горлова, метнув булаву на 24.08 метра. Однако впоследствии ее минимально превзошла американка Кэсси Митчелл: ей покорились отметка 24.18.

Украинка опередила обоих с первой же попытки. Спортсменка обеспечила себе “золото” и паралимпийский рекорд с результатом 24.41. А во второй метнула булаву еще дальше — 24.85 метра. В пятой ей подчинились 25.12 метра. Это и стало ее лучшей “золотой” попыткой на этих соревнованиях.

Дополнение

Украина уже имела на своем счету одну медаль в метании булавы на этой Паралимпиаде. В классе F32 “серебро” выиграла Анастасия Москаленко. Украинские параатлеты никогда не стояли на первой ступеньке пьедестала в этой дисциплине: что среди женщин, что среди мужчин.

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