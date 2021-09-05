Паралімпіада-2020: українські чемпіони сьогодні повертаються на Батьківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сьогодні до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибудуть українські спортсмени, що брали участь у Паралімпійських іграх у Токіо. Про це інформує Національний комітет спорту інвалідів України, передає УНН.
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“Запрошуємо вас 5 вересня о 10 ранку в аеропорт Бориспіль, термінал F, на зустріч національної паралімпійської збірної команди України (плавання, настільний теніс, велоспорт, легка атлетика, голбол), яка успішно виступила на Паралімпіаді-2020 і повертається з Токіо”, — повідомили в пресслужбі комітету.
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Зазначається, що у неділю до України повернуться не всі паралімпійці, які повертаються з Токіо. У Комітеті порадили чекати наступних оголошень щодо зустрічі команди.
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Україна наразі займає 6-ту позицію у медальному заліку Паралімпіади-2020.