Україна зайняла шосте місце в медальному заліку Паралімпіади в Токіо

Останні виступи українців перед закриттям Паралімпіади

Протягом останнього дня представники збірної України — Андрій Дорошенко, Юрій Стоєв та Ірина Щетнік — боролися за нагороди у дисципліні стрільба з гвинтівки з положення лежачи, 50 метрів. Для усіх українських спортсменів це був четвертий виступ в японській столиці.

До фіналу пройшла лише Щетнік, посівши сьому сходинку у кваліфікації. Дорошенко та Стоєв зайняли 14 та 16 місця відповідно. Втім, Щетнік вилетіла за результатами фіналу та посіла лише восьме місце. Чемпіонкою стала представниця Словаччини Вероніка Вадовикова.

Загальний медальний залік України

Таким чином Україна на Паралімпіаді-2020 в Токіо здобула 98 медалей: 24 “золота”, 47 “срібла” та 27 “бронзи”. Виступи спортсменів ще тривають, але станом на ранок неділі Україна займає шосте місце в медальному заліку і п’яте за кількістю нагород.

Паралімпіада-2020

Україну цьогоріч представляли 143 спортсмени, які виступали у 15 з 22 видів спорту. Ця літня Паралімпіада стала для України сьомою за часи незалежності.

На Паралімпійських іграх буде розіграно ще три комплекти нагород в бадмінтоні та по одному — в баскетболі і стрільбі. Україна на ці медалі не претендує.

Паралімпійські змагання тривають з 24 серпня по 5 вересня, усього буде розіграно 539 комплектів нагород у 22 різних видах спорту.