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17 березня, 19:38 • 95414 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 119146 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 174284 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 152607 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 152500 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161500 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178660 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Україна зайняла шосте місце в медальному заліку Паралімпіади в Токіо

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2020 в Японії здобувши 98 медалей. Українці брали участь у 15 видах спорту, передає УНН із посиланням на сайт Паралімпіади.

Останні виступи українців перед закриттям Паралімпіади

Протягом останнього дня представники збірної України — Андрій Дорошенко, Юрій Стоєв та Ірина Щетнік — боролися за нагороди у дисципліні стрільба з гвинтівки з положення лежачи, 50 метрів. Для усіх українських спортсменів це був четвертий виступ в японській столиці.

До фіналу пройшла лише Щетнік, посівши сьому сходинку у кваліфікації. Дорошенко та Стоєв зайняли 14 та 16 місця відповідно. Втім, Щетнік вилетіла за результатами фіналу та посіла лише восьме місце. Чемпіонкою стала представниця Словаччини Вероніка Вадовикова.

Загальний медальний залік України

Таким чином Україна на Паралімпіаді-2020 в Токіо здобула 98 медалей: 24 “золота”, 47 “срібла” та 27 “бронзи”. Виступи спортсменів ще тривають, але станом на ранок неділі Україна займає шосте місце в медальному заліку і п’яте за кількістю нагород.

Паралімпіада-2020

Україну цьогоріч представляли 143 спортсмени, які виступали у 15 з 22 видів спорту. Ця літня Паралімпіада стала для України сьомою за часи незалежності.

На Паралімпійських іграх буде розіграно ще три комплекти нагород в бадмінтоні та по одному — в баскетболі і стрільбі. Україна на ці медалі не претендує.

Паралімпійські змагання тривають з 24 серпня по 5 вересня, усього буде розіграно 539 комплектів нагород у 22 різних видах спорту.

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