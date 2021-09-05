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Украина заняла шестое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

Украина заняла шестое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

Киев  •  УНН

 • 38237 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде-2020 в Японии получив 98 медалей. Украинцы участвовали в 15 видах спорта, передает УНН со ссылкой на сайт Паралимпиады.

Последние выступления украинцев перед закрытием Паралимпиады

В течение последнего дня представители сборной Украины — Андрей Дорошенко, Юрий Стоев и Ирина Щетник — боролись за награды в дисциплине стрельба из винтовки из положения лежа, 50 метров. Для всех украинских спортсменов это был четвертое выступление в японской столице.

В финал прошла только Щетник, заняв седьмое место в квалификации. Дорошенко и Стоев заняли 14 и 16 места соответственно. Впрочем, Щетник вылетела по результатам финала и заняла лишь восьмое место. Чемпионкой стала представительница Словакии Вероника Вадовикова.

Общий медальный зачет Украины

Таким образом Украина на Паралимпиаде-2020 в Токио получила 98 медалей: 24 “золота”, 47 “серебра” и 27 “бронзы”. Выступления спортсменов еще продолжаются, но по состоянию на утро воскресенья Украина занимает шестое место в медальном зачете и пятое по количеству наград.

Паралимпиада-2020

Украина в этом году представляли 143 спортсменов, которые выступали в 15 из 22 видов спорта. Эта летняя Паралимпиада стала для Украины седьмой за время независимости.

На Паралимпийских играх будет разыграно еще три комплекта наград в бадминтоне и по одному — в баскетболе и стрельбе. Украина на эти медали не претендует.

Паралимпийские соревнования продолжаются с 24 августа по 5 сентября, всего будет разыграно 539 комплектов наград в 22 различных видах спорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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