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Паралімпіада-2020: збірна України ще на крок ближче до "сотні" нагород. Атлетка Ботурчук здобула 98 медаль

Київ • УНН

 • 23481 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Паралімпійська збірна України досягла позначки у 98 медалей на Іграх у Токіо. Володаркою срібної нагороди стала бігунка Оксана Ботурчук, що виступає у класі T12, пише УНН.

Зазначимо, що Україна йде 5-ю за кількістю медалей (98) та змогла повернути собі 5-ту позицію загальному рейтингу. Вище у рейтингу розташувалися збірні Паралімпійського комітету Росії, яку потіснила збірна Сполучених Штатів, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 194 медалі.

Деталі

Ботурчук змагалася у заключному для себе фіналі на Паралімпіаді-2020 — біг на 200 метрів. До нього вона підходила у статусі 2-разової призерки Ігор у Токіо: срібні нагороди українка здобула у бігу на 100 та 400 метрів.

У фінал Ботурчук відібралася з другим часом у кваліфікації. Попереду неї була кубинка Омара Дуранд Еліас — саме їй українська бігунка поступилася у боротьбі за “золото” на двох попередніх дистанціях.

Фінал бігу на 200 метрів передбачав участь чотирьох спортсменок та їх гайдів. Окрім Ботурчук та кубинки Дуранд Еліас, боротися за нагороди мали також представниця ПКР Анна Кулініч-Сорокіна та венесуелка Алехандра Паола Перес Лопес.

Як і на попередніх двох дистанціях, Ботурчук поступилася кубинській бігунці. Але виграти третє поспіль “срібло” на Іграх у Токіо українці вдалося, причому з найкращим результатом у сезоні. А Дуранд Еліас покращила власний світовий рекорд.

It's a new World Record in the Women's 200m T12 as Omara Durand Ellias wins with a time of 23.02 seconds!#Gold to Omara Durand Ellias #CUB #Silver to Oksana Boturchuk #UKR #Bronze to Anna Kulinich-Sorokina #RPC #ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 4, 2021

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