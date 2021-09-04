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Паралимпиада-2020: сборная Украины еще на шаг ближе к "сотни" наград. Атлетка Ботурчук получила 98 медаль

Паралимпиада-2020: сборная Украины еще на шаг ближе к "сотни" наград. Атлетка Ботурчук получила 98 медаль

Киев  •  УНН

 • 23478 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Паралимпийская сборная Украины достигла отметки в 98 медалей на Играх в Токио. Обладательницей серебряной награды стала бегунья Оксана Ботурчук, выступающий в классе T12, пишет УНН.

Отметим, что Украина идет 5-й по количеству медалей (98) и смогла вернуть себе 5-ю позицию общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные Паралимпийского комитета России, которую потеснила сборная Соединенных Штатов, Великобритании и асболютно лидер Китай — у которого 194 медали.

Детали

Ботурчук соревновалась в заключительном для себя финале на Паралимпиаде-2020 — бег на 200 метров. К нему она подходила в статусе 2-разовой призерки Игр в Токио: серебряные награды украинка получила в беге на 100 и 400 метров.

В финал Ботурчук отобралась со вторым временем в квалификации. Впереди нее была кубинка Омара Дуранд Элиас — именно ей украинская бегунья уступила в борьбе за “золото” на двух предыдущих дистанциях.

Финал бега на 200 метров предусматривал участие четырех спортсменок и их гайдов. Кроме Ботурчук и кубинки Дуранд Элиас, бороться за награды должны были также представительница ПКР Анна Кулинич-Сорокина и венесуэлка Алехандра Паола Перес Лопес.

Как и на предыдущих двух дистанциях, Ботурчук уступила кубинской бегунье. Но выиграть третье подряд “серебро” на Играх в Токио украинке удалось, причем с лучшим результатом в сезоне. А Дуранд Элиас улучшила собственный мировой рекорд.

It’s a new World Record in the Women’s 200m T12 as Omara Durand Ellias wins with a time of 23.02 seconds! #Gold to Omara Durand Ellias #CUB #Silver to Oksana Boturchuk #UKR #Bronze to Anna Kulinich-Sorokina #RPC #ParaAthletics # Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 4, 2021

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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