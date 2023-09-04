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ПАР стверджує, що розслідування не виявило доказів постачання їхньої зброї до росії

ПАР стверджує, що розслідування не виявило доказів постачання їхньої зброї до росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив у неділю, що незалежне розслідування не виявило жодних доказів того, що російський корабель наприкінці минулого року забрав зброю з країни, призначену для росії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Цитата 

«Комісія виявила відсутність доказів на підтримку твердження про те, що корабель перевозив зброю з Південної Африки, призначену для Росії», — сказав Рамафоса. «Жодного дозволу на експорт зброї не було видано і зброя не експортувалася».

Деталі 

Рамафоса сказав, що корабель Lady R  пришвартувався на базі, щоб доставити обладнання, яке було замовлено для Національних сил оборони Південної Африки у 2018 році південноафриканською компанією із закупівель озброєнь Armscor.

Він зазначив, що не може розкрити подробиці вивантаженого обладнання, оскільки це може поставити під загрозу важливі військові операції та поставити під загрозу життя південноафриканських солдатів.

«Якщо розглянути всі питання, жодне зі звинувачень щодо постачання зброї Росії не було доведено як правда», — сказав Рамафоса. «Жодна з осіб, які висунули ці звинувачення, не змогла надати жодних доказів на підтримку претензій, висунутих проти нашої країни».

Доповнення 

У заявах посол США в Південній Африці Рубен Бріджіті повідомив місцевим журналістам на травневому брифінгу, що російський вантажний корабель Lady R завантажив зброю на військово-морську базу поблизу Кейптауна в грудні.

Звинувачення США порушили питання щодо відкритої позиції Південної Африки щодо неприєднання та нейтралітету щодо війни росії в Україні та занепокоєння можливими санкціями Заходу.

Коли були висунуті звинувачення, південноафриканські чиновники швидко відкинули ці претензії, і Рамафоса розпочав незалежне розслідування під керівництвом судді у відставці.

Нагадаємо

Президент ПАР Сиріл Рамафоса призначив незалежну комісію у складі трьох осіб для розслідування обставин стоянки російського судна, відомого як Lady R, у Саймонстауні у грудні 2022 року.

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