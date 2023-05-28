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Президент ПАР створив комісію для перевірки інформації про постачання зброї до росії

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент ПАР Сиріл Рамафоса призначив незалежну комісію у складі трьох осіб для розслідування обставин стоянки російського судна, відомого як Lady R, у Саймонстауні у грудні 2022 року, йдеться в заяві поширеній його пресслужбою, передає УНН.

Цитата

"За допомогою цього розслідування уряд прагне встановити обставини, що призвели до причалювання судна та передбачуваного завантаження вантажу, а також до відплиття вантажного судна Lady R із Саймонстауну в період з 6 по 9 грудня 2022 року. Президент вирішив розпочати розслідування через серйозність звинувачень, ступінь суспільного інтересу та вплив цього питання на міжнародні відносини Південної Африки", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Комісії було доручено встановити осіб, які знали про прибуття вантажного судна і, якщо такі є, про вміст, що підлягає розвантаженню або завантаженню, відправленню та призначенню вантаж.

Група завершить розслідування протягом 6 тижнів після свого призначення та, як очікується, подасть свій звіт президенту протягом 2 тижнів після завершення своєї роботи.

Що передувало

Раніше в травні посол США в Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що російський корабель Lady R був завантажений боєприпасами та зброєю у грудні минулого року.

Якщо звинувачення виявляться правдивими, Південна Африка порушила свій власний Закон про контроль над озброєннями, який зобов'язує "не торгувати звичайними озброєннями з державами, які займаються репресіями, агресією чи тероризмом".

У цьому акті Південна Африка називає себе "відповідальним членом міжнародного співтовариства".

Південна Африка - одна з небагатьох країн, які утрималися під час голосування в ООН щодо війни в Україні й відмовилася публічно засудити росію, наполягаючи, що вона не є союзником у цьому питанні.

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