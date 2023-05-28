Президент ЮАР создал комиссию для проверки информации о поставках оружия в россию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую комиссию в составе трех человек для расследования обстоятельств стоянки российского судна, известного как Lady R, в Саймонстауне в декабре 2022 года, говорится в заявлении распространенном его пресс-службой, передает УНН.
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"С помощью этого расследования правительство стремится установить обстоятельства, приведшие к причаливанию судна и предполагаемой загрузке груза, а также к отплытию грузового судна Lady R из Саймонстауна в период с 6 по 9 декабря 2022 года. Президент решил начать расследование из-за серьезности обвинений, степени общественного интереса и влияния этого вопроса на международные отношения Южной Африки", — говорится в сообщении.
Детали
Комиссии было поручено установить лица, знавших о прибытии грузового судна и, если таковые имеются, о содержимом, подлежащем разгрузке или погрузке, отправке и назначению груза.
Группа завершит расследование в течение 6 недель после своего назначения и, как ожидается, представит свой отчет президенту в течение 2 недель после завершения своей работы.
Что предшествовало
Ранее в мае посол США в Южной Африке Рубен Бригети заявил, что российский корабль Lady R был загружен боеприпасами и оружием в декабре прошлого года.
Если обвинения окажутся правдивыми, Южная Африка нарушила свой собственный Закон о контроле над вооружениями, который обязывает "не торговать обычными вооружениями с государствами, которые занимаются репрессиями, агрессией или терроризмом".
В этом акте Южная Африка называет себя "ответственным членом международного сообщества".
Южная Африка - одна из немногих стран, которые воздержались во время голосования в ООН в отношении войны в Украине и отказалась публично осудить россию, настаивая, что она не является союзником в этом вопросе.