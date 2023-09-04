ЮАР утверждает, что расследование не выявило доказательств поставок их оружия в Россию

ukru
15:57 • 35963 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 80806 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 95390 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 76975 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 76899 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107290 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129901 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 164145 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 195607 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137134 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 34101 просмотра
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 24492 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 104275 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 95320 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 80059 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 164148 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 195610 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 138488 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 145204 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 181888 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 21001 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 80059 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118455 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154327 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161302 просмотра
Актуальное
ЮАР утверждает, что расследование не выявило доказательств поставок их оружия в Россию

ЮАР утверждает, что расследование не выявило доказательств поставок их оружия в Россию

Киев • УНН

 • 415589 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил в воскресенье, что независимое расследование не выявило никаких доказательств того, что российский корабль в конце прошлого года забрал оружие из страны, предназначенное для россии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Цитата 

«Комиссия обнаружила отсутствие доказательств в поддержку утверждения о том, что корабль перевозил оружие из Южной Африки, предназначенное для россии», — сказал Рамафоса. «Никакого разрешения на экспорт оружия не было выдано и оружие не экспортировалось».

Детали 

Рамафоса сказал, что корабль Lady R  пришвартовался на базе, чтобы доставить оборудование, которое было заказано для Национальных сил обороны Южной Африки в 2018 году южноафриканской компанией по закупкам вооружений Armscor.

Он отметил, что не может раскрыть подробности выгруженного оборудования, поскольку это может поставить под угрозу важные военные операции и поставить под угрозу жизни южноафриканских солдат.

«Если рассмотреть все вопросы, ни одно из обвинений в отношении поставок оружия россии не было доказано как правда», — сказал Рамафоса. «Ни одно из лиц, выдвинувших эти обвинения, не смогло предоставить никаких доказательств в поддержку претензий, выдвинутых против нашей страны».

Дополнение 

В заявлениях посол США в Южной Африке Рубен Бриджити сообщил местным журналистам на майском брифинге, что российский грузовой корабль Lady R загрузил оружие на военно-морскую базу вблизи Кейптауна в декабре.

Обвинения США подняли вопрос об открытой позиции Южной Африки относительно неприсоединения и нейтралитета в отношении войны россии в Украине и обеспокоенность возможными санкциями Запада.

Когда обвинения были выдвинуты, южноафриканские чиновники быстро отвергли эти претензии, и Рамафоса начал независимое расследование под руководством отставного судьи.

Напомним

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую комиссию в составе трех человек для расследования обстоятельств стоянки российского судна, известного как Lady R, в Саймонстауне в декабре 2022 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы