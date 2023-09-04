ЮАР утверждает, что расследование не выявило доказательств поставок их оружия в Россию

Цитата

«Комиссия обнаружила отсутствие доказательств в поддержку утверждения о том, что корабль перевозил оружие из Южной Африки, предназначенное для россии», — сказал Рамафоса. «Никакого разрешения на экспорт оружия не было выдано и оружие не экспортировалось».

Детали

Рамафоса сказал, что корабль Lady R пришвартовался на базе, чтобы доставить оборудование, которое было заказано для Национальных сил обороны Южной Африки в 2018 году южноафриканской компанией по закупкам вооружений Armscor.

Он отметил, что не может раскрыть подробности выгруженного оборудования, поскольку это может поставить под угрозу важные военные операции и поставить под угрозу жизни южноафриканских солдат.

«Если рассмотреть все вопросы, ни одно из обвинений в отношении поставок оружия россии не было доказано как правда», — сказал Рамафоса. «Ни одно из лиц, выдвинувших эти обвинения, не смогло предоставить никаких доказательств в поддержку претензий, выдвинутых против нашей страны».

Дополнение

В заявлениях посол США в Южной Африке Рубен Бриджити сообщил местным журналистам на майском брифинге, что российский грузовой корабль Lady R загрузил оружие на военно-морскую базу вблизи Кейптауна в декабре.

Обвинения США подняли вопрос об открытой позиции Южной Африки относительно неприсоединения и нейтралитета в отношении войны россии в Украине и обеспокоенность возможными санкциями Запада.

Когда обвинения были выдвинуты, южноафриканские чиновники быстро отвергли эти претензии, и Рамафоса начал независимое расследование под руководством отставного судьи.

Напомним

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую комиссию в составе трех человек для расследования обстоятельств стоянки российского судна, известного как Lady R, в Саймонстауне в декабре 2022 года.