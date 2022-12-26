Папа Римський повторив заклик до припинення війни в Україні у різдвяному посланні

Цитата

«Нехай у наших очі будуть обличчя наших українських братів і сестер, які живуть цього Різдва в темряві та в холоді далеко від своїх будинків через розруху, викликану десятимісячною війною», - сказав понтифік.

«Нехай Господь надихне нас на конкретні жести солідарності, щоб допомогти всім, хто страждає, і нехай він просвітить уми тих, хто може змусити замовкнути грім зброї і негайно покласти край цій безглуздій війні», - додав він.

Деталі

Папа Франциск також побажав «припинення кровопролиття» в Ірані та мирного співіснування між різними громадами на Близькому Сході.

Папа також засудив використання продовольства як зброї.

«Ми знаємо, що кожна війна викликає голод, а їжа використовується як зброя, що перешкоджає її роздачі людям, які вже страждають», - сказав Папа Франциск, покликавши «тих, хто несе політичну відповідальність, яку вони беруть на себе, зробити їжу виключно інструментом світу».

У другий день різдвяних свят Папа Франциск поновив свої побажання миру, вказує Vatican News. Після закликів у різдвяному посланні Urbi et Orbi, побажання миру звучали на площі Святого Петра з уст Папи Франциска також і 26 грудня 2022 року.

«Поновлюю мої побажання миру: миру в родинах, миру в парафіяльних і чернечих спільнотах, миру в рухах і асоціаціях, миру для тих народів, які виснажує війна, миру для дорогої та багатостраждальної України. Тут є багато прапорів України! Просімо миру для цього мученицького народу!» – закликав Папа.

Доповнення

Папа Франциск у різдвяній проповіді заявив, очевидно, маючи на увазі війну в Україні та інші конфлікти, що "рівень жадібності та потягу влади був таким, що деякі хотіли поглинути навіть своїх сусідів".