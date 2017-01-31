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Паніки в Авдіївці немає, поліція забезпечує порядок - П.Жебрівський

Паніки в Авдіївці немає, поліція забезпечує порядок - П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 5772 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Національна поліція Україна організувала достатню кількість патрулів для забезпечення порядку у Авдіївці, паніки у місті немає Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.

"Мешканці Авдіївки отримують гаряче харчування та чай. Нацполіція організувала достатню кількість патрулів для забезпечення у місті порядку. Соціальні працівники та дільничні інспектори постійно працюють із мешканцями. Паніки у місті нема", - повідомив П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, в Авдіївку доправили додатковий загін бійців Національної поліції України.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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