Паніки в Авдіївці немає, поліція забезпечує порядок - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Національна поліція Україна організувала достатню кількість патрулів для забезпечення порядку у Авдіївці, паніки у місті немає Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
"Мешканці Авдіївки отримують гаряче харчування та чай. Нацполіція організувала достатню кількість патрулів для забезпечення у місті порядку. Соціальні працівники та дільничні інспектори постійно працюють із мешканцями. Паніки у місті нема", - повідомив П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, в Авдіївку доправили додатковий загін бійців Національної поліції України.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.