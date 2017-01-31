Паники в Авдеевке нет, полиция обеспечивает порядок - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Национальная полиция Украины организовала достаточное количество патрулей для обеспечения порядка в Авдеевке, паники в городе нет Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает УНН.
"Жители Авдеевки получают горячее питание и чай. Нацполиция организовала достаточное количество патрулей для обеспечения в городе порядка. Социальные работники и участковые инспекторы постоянно работают с жителями. Паники в городе нет", - сообщил П.Жебривский.
Как сообщал УНН, в Авдеевку доставили дополнительный отряд бойцов Национальной полиции Украины .
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов" .
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.