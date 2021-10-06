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Pandora Papers: ЄС планує нові правила проти ухилення від сплати податків

Pandora Papers: ЄС планує нові правила проти ухилення від сплати податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Європейська комісія представить до кінця року нові законодавчі пропозиції щодо боротьби з ухиленням від сплати податків, заявив в середу податковий комісар ЄС Паоло Джентілоні, передає Reuters, інформує УНН.

Деталі

Податкова дискусія на пленарному засіданні парламенту ЄС була додана до порядку денного після повідомлень на цьому тижні про великий витік податкових даних, відомих під загальною назвою "Документи Пандори" (Pandora Papers), які показали, як багаті і впливові люди продовжують систематично використовувати офшорні компанії, зменшуючи свої податкові рахунки.

Паоло Джентілоні повідомив законодавцям, що Комісія продовжить боротьбу з ухиленням від сплати податків і запропонує нові правила для розширення обсягу інформації, якою необхідно автоматично обмінюватися між національними податковими органами.

Він також сказав, що до кінця року Комісія представить пропозиції "по боротьбі з неправомірним використанням підставних компаній в податкових цілях". Він не став детально розповідати про цю пропозицію, яке вже давно включено в попередній порядок денний Комісії, публікація намічена на 22 грудня.

Паоло Джентілоні також додав, що виконавча влада ЄС запропонує нові правила "публікації ефективних податкових ставок, що сплачуються деякими транснаціональними корпораціями".

Доповнення

Pandora Papers містять дані про, нібито, причетність ряду світових лідерів до офшорних схем. У розслідуванні фігурують понад 35 діючих та колишніх політиків, а також 400 чиновників з близько 100 країн. У розслідуванні США названі найбільшим "податковим притулком".

Єврокомісія після оприлюднення розслідування заявила про підтримку більшої прозорості питань оподаткування та міжнародної боротьби з ухиленням від податків.

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