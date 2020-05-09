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Пандемія: в Іспанії фіксують зниження смертності та нових випадків COVID-19, загалом 26 478 жертв

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 179 осіб, загалом загинули понад 26,4 тисячі осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.

Пандемія: в Іспанії фіксують зниження смертності та нових випадків COVID-19, загалом 26 478 жертв

Загальна кількість інфікованих коронавірусом — сягнула більше 223 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 604 нові випадки інфікування. Варто зазначити, що в Іспанії почали уточнювати кількість випадків COVID-19 за допомогою ПЛР-тестів.

З початку епідемії померли 26 478 людей (в тому числі за добу — 179, показник знизився у порівнянні з минулим днем), а 133 952 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати.

Найбільша кількість інфікованих — у Мадриді (64,5 тисячі осіб) і Каталонії (51,9 тисяча). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (110 випадків) і Мелілья (119 випадків).

За загальною кількістю випадків країна посідає друге місце в світі після США. Але останнім часом число смертей і нових випадків зараження знижувалося, тому з 2 травня жителям знову дозволили виходити з дому на прогулянки і займатися спортом на відкритому повітрі. Поки гуляти і займатися спортом можна тільки в певні години, поступове пом’якшення обмежень триває.

Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передавало мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. “Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.

Також, група вчених з Інституту охорони здоров’я Карлоса III в Мадриді вважає, як писало El Pais, що коронавірус нового типу міг циркулювати по території Іспанії вже в середині лютого. Як вважає вірусолог Хосе Алька, “в Іспанії не було одного “нульового пацієнта”. “Згідно з інформацією, яка є на сьогодні, ми вважаємо, що (вірус) потрапив в Іспанію як мінімум 15 різними шляхами”, — додав генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 9 травня:

Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 9 de mayo:

Confirmados por PCR: 223.578
Fallecidos: 26.478
Curados: 133.952

Información por CC.AA.:https://t.co/EY0ihL2NQJ

Más info⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/yMFLw52QhB

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) May 9, 2020

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії, 9 травня 2020 року:

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