Пандемія: у США пояснили різке збільшення добової кількості нових випадків COVID-19

Згідно з цими даними, загальна кількість зазначених випадків зросла за останню добу на 403 359, до 17 391 270 з початку пандемії. Різке підвищення показника пояснюється тим, що в ЦКПЗ при розрахунках стали враховувати нові відомості, що надходять зі штату Техас.

Як пояснили представники центрів, “18 грудня Техас почав надавати інформацію про можливі випадки (зараження коронавірусом)”. Раніше при обчисленні загальної кількості враховувалися тільки дані про підтверджені випадки зараження, які надходили з Техасу. Влада штатів самостійно вирішує, які саме відомості надавати ЦКПЗ. Інформацію про потенційні випадки поширюють не всі штати.

Надані Техасом дані включають відомості про 171 505 нових можливих випадки зараження. Як наголошується на сайті ЦКПЗ, без цих нових відомостей, що надійшли зі штату, про потенційні випадки зараження загальний показник збільшився б на 231 854 за останню добу.